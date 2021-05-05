Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду, 5 мая 2021, подписал новую редакцию конституции республики. Церемония прошла в государственной резиденции "Ала-Арча". Её транслировали в прямом эфире.

- Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество, - заявил Жапаров.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 11 апреля 2021 в Киргизии прошёл референдум о внесении поправок к конституции. Среди 3,6 миллиона жителей республики в голосовании приняли участие 37% граждан. По результатам референдума, 79% из них проголосовали за принятие поправок. Они предусматривают расширение полномочий президента и сокращение прав парламента.