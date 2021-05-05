Аукцион Sothebу’s впервые разрешил оплатить картину криптовалютой

Аукционный дом Sotheby s впервые дал коллекционерам возможность оплатить криптовалютой Bitcoin или Ethereum культовую картину Бэнкси "Love is in the Air" («Любовь витает в воздухе»). Произведение британского художника оценили в 3-5 миллионов долларов.

При этом участники аукциона, который состоится 12 мая 2021 года в Нью-Йорке, будут объявлять ставки в долларах.

- Этот определяющий рынок новый механизм, который открывает путь к дальнейшему внедрению криптовалюты на аукционах Sotheby’s, — продолжение экспериментов Sotheby’s с новыми технологиями <...>. Решение принять криптовалюту через Coinbase Commerce знаменует собой важный шаг для Sotheby’s, поскольку он стремится продолжать лидировать на рынке изобразительного искусства в работе с криптотехнологиями, а также в переосмыслении и расширение возможностей аукционного дома, - сказано в сообщении на сайте аукциона.

Представители аукционного дома также отметили, что картина Бэнкси напоминает о несправедливости и неравенстве, а также отправляет сигнал надежды. На холсте размером 90 на 90 см изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов.