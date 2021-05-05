"Вектор" исследует трёхкратную вакцинацию "ЭвиВакКороной"

Научный центр вирусологии "Вектор" проводит клинические испытания трехкратной вакцинации "Эпиваккороной" для укрепления действия антител, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

- Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (...) эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся, - заявил Рыжиков в эфире в официальном Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.