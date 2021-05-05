Аналитик спрогнозировал падение курса доллара в середине лета до 70 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro спрогнозировал ослабление позиций доллара и евро. Это произойдет в середине лета.

По словам эксперта, рубль успешно восстанавливал позиции во время последнего скачка валют, когда показатели поднялись до отметки в 90 руб. за евро и под 75 – за доллар.

Стабилизации национальной валюты способствовало укрепление нефти. В среднесрочной перспективе рубль и нефть идут в одном направлении. ОПЕК+ постепенно поднимает квоты, восстанавливая допандемийные показатели.

- Можно предположить, что котировки нефти скорректировали излишнюю перегретость и вернулись к тренду на рост. Торгуясь вблизи 68,5 долларов за баррель Brent, нефть находится в области максимумов последних трех лет, - отмечает аналитик в беседе с «Российской газетой».

Это является потенциалом для укрепления рубля. К тому же изменение монетарной политики Банком России пробудило интерес к рублевым облигациям у инвесторов. Это важный сигнал уверенности, что экономике не нужна экстремально мягкая монетарная политика для поддержания роста.

Возможность рубля и дальше получать поддержку может привести к сдаче своих позиций долларом и евро. С 90 и 75 рублей они могут снизиться до локальным минимумов в 72,5 и 88 рублей. Это произойдет к началу лета.

Подобный провал даст потенциальный старт снижению к 70 за доллар и 85 за евро к середине лета.

А вот к окончанию майских выходных рубль, скорее всего, немного ослабеет. Это происходит традиционно, так как российская валюта остро реагирует на международные новости.

Скорее всего, курс доллара будет на отметке в 76 рублей, сообщает ФАН.