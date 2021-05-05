Глава МИД Японии призвал стран-участниц G7 выбрать единый подход к России

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предложил странам-членам G7 выработать "солидарный подход" к России.

Он заявил об этом на втором заседании министров иностранных дел стран альянса в ответ на заявление Британии о "пагубности" действий России, сообщает агентство Kyodo.

Мотэги также заявил о "серьёзной обеспокоенности" из-за планов Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также из-за ситуации вокруг Тайваня и проблем прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Встреча глав МИД стран G7 проходит с 3 по 5 мая в Лондоне. Она стала подготовкой к саммиту лидеров в июне 2021 года.