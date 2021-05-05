Twitter грозит штраф на 24 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Twitter могут оштрафовать еще на 24 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент Фото: REUTERS

Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил суд.

Как передает ТАСС, в Судебном участке мирового судьи №422, сообщили о поступлении в суд шести протоколов в отношении социальной сети, составленных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

Уточняется, что по каждому протоколу компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Таким образом, ее могут оштрафовать на 24 миллиона рублей.

Кроме того, дополнительный штраф в размере 20 миллионов рублей могут назначить Google и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. На компании в суд поступило по пять протоколов, по каждому из которых грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Напомним, Роскомнадзор обязал Twitter удалить весь запрещённый контент до 15 мая. Месяц назад суд наложил на компанию сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей, также было принято решении о продлении мер по замедлению трафика соцсети до 15 мая текущего года.