В Канаде после вакцинации AstraZeneca умерла женщина

Подобный летальный случай после вакцинации AstraZeneca стал в Канаде уже вторым Фото: REUTERS

В Канаде женщина умерла после прививки от коронавирусной инфекции вакциной компании AstraZeneca.

Как передает канадское телевидение, сделавший прививку жительнице провинции Альберта было около 50 лет, и после вакцинации у нее возникло редкое осложнение - вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

Подобный летальный случай после вакцинации AstraZeneca стал в Канаде уже вторым. Как писал сайт kp.ru, накануне в канадской провинции Квебек зарегистрировали первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после вакцинации данным препаратом.

Напомним, некоторые страны полностью приостановили вакцинацию AstraZeneca, а некоторые заявили о приостановке использования препарата для людей в определенном возрасте. Причиной такого решения стали случаи обнаружения тромбозов после прививки. В Европейском лекарственного регулятора EMA подтвердили наличие связи между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом.