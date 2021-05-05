В Индии суд сравнил нехватку кислорода в больницах с геноцидом

Суд в Индии назвал "геноцидом" неспособность властей обеспечить больницы кислородом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокий суд Аллахабада (переименован в Праяградж) в Индии заявил, что нехватка медицинского кислорода в больницах, спровоцировавшая множество смертей среди заражённых коронавирусом, сравнима с геноцидом.

Коллегия высокого суда приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу летальных исходов на фоне дефицита кислорода в медучреждениях, сообщает телеканал NDTV.

- Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода, - приводит NDTV заявление суда.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в апреле 2021 года Индию накрыл "коронавирусный шторм": каждый день власти сообщают о более чем 300 тысячах новых заражённых за сутки, а крематории не успевают справляться с наплывом погибших, поэтому сжигать тела людей приходится на улице.