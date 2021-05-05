Более 3,7 тысячи новых смертей: в Индии зафиксировали рекорд смертности из-за коронавируса за сутки

В Индии зарегистрировали очередной рекорд смертности за сутки из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Согласно приведенной статистке, за 24 часа в стране зафиксировали 3 780 новых летальных исходов. Таким образом, общее число умерших заболевших за все время эпидемии в Индии составило 226 188. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки в Индии выросло на 382 315. Общее число инфицированных за все время эпидемии превысило 18,7 млн человек.

При этом растет число выздоровевших, которое увеличилось за сутки на 338 439 и достигло 16 951 731. Как отмечается, прививку против коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа сделали 1 484 989 граждан, общее число вакцинированных составило 160 494 188.

Последние дни в стране почти ежедневно демонстрирует рекордные результаты по количеству заболевших коронавирусом и умерших от вируса. Так 1 мая было зарегистрировано 401 993 новых случая заражения, что стало мировым рекордом, а на следующий день за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом - число летальных исходов из-за инфекции в стране достигло 215 542.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день больницы переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия накануне отправила в Индию гуманитарную помощь.