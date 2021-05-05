Путин передал президенту Мексики глубокие соболезнования в связи с обрушением метромоста

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, которая привела к многочисленным жертвам.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико», - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной в среду, 5 мая, на сайте Кремля.

Российский лидер также попросил переедать «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»

Напомним, накануне в Мехико произошло серьезное происшествие – в мексиканской столице рухнули пути метро вместе с поездом. Обрушение произошло примерно в 22:00 по местному времени (около 6:00 утра по московскому), когда многие люди возвращались домой. В результате происшествия погибли 23 человека, 70 пострадали.

Президент Мексики объявил вечером во вторник, 4 мая, трехдневный национальный траур в связи с катастрофой. Также мэр города Мехико заявила, что ветка столичного метро, где произошла трагедия, закрыта на неопределенный срок.