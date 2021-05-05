В России 5 мая 2021 выявлено 7 975 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 7 975 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах России из 85, сообщает оперативный штаб. Среди всех новых заражённых у 11,7% не было никаких симптомов COVID-19. Общее число заразившихся в России достигло 4,8 миллиона человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве - 2 432 человека, в Санкт-Петербурге - 711 человек и в Московской области - 601 человек.

Регионами с наименьшим числом новых заражённых стали Магаданская область (3), Республика Алтай (3) и Еврейская автономная область (1).

За сутки в стране полностью выздоровели после лечения от коронавируса 7 506 человек. За всё время российские врачи смогли вылечить 4,4 миллиона пациентов.

Погибли от заражения коронавирусом ещё 360 человек, а всего за время пандемии в России жертвами COVID-19 стали уже 111 895 человек.