Австрийцы обвинили Евросоюз в предвзятости по отношению к России

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели австрийской газеты Der Standard обвинили Брюссель в предвзятости и раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза.

- Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует, - написал один из комментаторов.

Читатели также назвали "вполне понятной" реакцию Москвы на "санкции, оскорбления и эмбарго со стороны верных США стран".

Напомним, 15 апреля 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношение нескольких россиян и российских организаций, а затем Вашингтон выслал 10 российских дипломатов. Аналогичным образом поступили несколько европейских стран.

30 апреля МИД России опубликовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. Среди них, как сообщал сайт KP.ru, главы языковых департаментов Латвии и Эстонии, зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности, а также председатель Европарламента.