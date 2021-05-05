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В мире5 мая 2021 12:01

Австрийцы обвинили Евросоюз в предвзятости по отношению к России

Многие читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику ЕС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели австрийской газеты Der Standard обвинили Брюссель в предвзятости и раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза.

- Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует, - написал один из комментаторов.

Читатели также назвали "вполне понятной" реакцию Москвы на "санкции, оскорбления и эмбарго со стороны верных США стран".

Напомним, 15 апреля 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношение нескольких россиян и российских организаций, а затем Вашингтон выслал 10 российских дипломатов. Аналогичным образом поступили несколько европейских стран.

30 апреля МИД России опубликовал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в страну. Среди них, как сообщал сайт KP.ru, главы языковых департаментов Латвии и Эстонии, зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности, а также председатель Европарламента.