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Общество5 мая 2021 12:11

Основатель национального родкома объяснила, почему нужно ограничить продажу энергетиков

Она предлагает ввести запрет на потребление данного товара несовершеннолетними
Елена АКИМОВА
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Основатель национального родкома объяснила, почему нужно ограничить продажу энергетиков

Основатель национального родкома объяснила, почему нужно ограничить продажу энергетиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила, почему в России нужно ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Она отметила, что часто подростки воспринимают данные напитки, как обычный лимонад, но это не так.

- Особенно накануне летнего сезона, когда повышается продажа прохладительных напитков, к сожалению, многие дети воспринимают энергетики как обыкновенный лимонад, - рассуждает Волынец в беседе с телеканалом «360».

Она подчеркивает, что у детей недостаточно жизненного опыта, оценить вред от данного продукта. А ведь подобные напитки могут привести «к ранней смерти, инфарктам, инсультам».

- Часто о вреде энергетиков не знают не только дети, но и родители. Так что запрет – это, в том числе, воспитательная мера, - подчеркнула Волынец.

Она напомнила, что раньше не было запрета на продажу табачных изделий и алкогольных напитков для несовершеннолетних. Но со временем их ввели.

- Энергетики также являются достаточно опасным продуктом, чрезмерное и неконтролируемое их употребление может приводить к самым плачевным последствиям, - заключила омбудсмен.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. Она отметила, что некоторые родители даже не задумываются что, покупая в магазине бутылку другую, дают понять ребенку алкоголь — это норма.

- Когда мы дома употребляем алкоголь, или где-то в присутствии детей. Мы, таким образом, не только деструктивно на них влияем, но и нарушаем закон. Это самое настоящее вовлечение детей в алкоголизацию своим собственным примером, - отметила Волынец в эфире Пятого канала.