Жительница Мали за раз родила девять детей Фото: REUTERS

Жительница Мали родила за один раз девять детей - пять девочек и четыре мальчика. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, где уточнили, что молодая мать и новорожденные чувствует себя хорошо.

При этом местные врачи, а также специалисты из Марокко во время обследования предполагали, что в утробе будущей матери находятся семеро детей. Женщина по указу президента страны Ба Ндау была доставлена в одну из больниц на северо-западе Африканского континента, где медики, сославшись на данные ультразвукового исследования, также подтвердили, что в появление на свет ожидает семеро малышей.

«Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Глава Минздрава Мали Фанта Сиби поздравила медработников обеих стран, чей «профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности».

Как передает France-Presse, молодой матери 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.