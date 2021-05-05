Стали известны подробности задержания обвиняемого в подготовке госпереворота в Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве смогла установить местонахождение политолога Александра Федуты, которого обвиняют по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах, благодаря камерам видеонаблюдения, которые расположены по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа российской столицы, сотрудники правоохранительных органов смогли получить информацию о том, где именно Федута снимал квартиру.

«Все его передвижения спецслужбам РФ удалось вычислить после того, когда он вышел из такси и направился в съемную жилплощадь, расположенную возле станции метро "Белорусская"», - приводит агентство слова собеседника, который отметил, что соответствующие видеозаписи о передвижениях Федуты были позже уничтожены.

Напомним, как сообщал ранее Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали организовать военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, который был задержан на территории республики. Все трое ранее признали свою вину. Всего по данному делу обвиняют девять человек, из них пять арестованы заочно, а еще четверо обвиняемых уже находятся в СИЗО.