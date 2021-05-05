Президент Киргизии решил после конфликта на границе с Таджикистаном реформировать армию

Садыр Жапаров призвал создать хорошо подготовленную армию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о важность реформирования вооруженных сил страны после конфликта на границе с Таджикистаном.

- Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа, - сказал Жапаров на церемонии подписания новой конституции республики.

Он также отметил важность создания народных дружин в приграничных районах. По словам президента Жапарова, это поможет мобилизации в случае нападения на Кыргызстан.

Напомним, 29 апреля на границе двух стран начался конфликт между местными жителями, который перерос в вооружённое противостояние. В нём погибли как минимум 50 человек, а более 200 были ранены. Несмотря на два заключённых перемирия, стороны нарушали режим прекращения огня. Сайт KP.ru cообщал, что в Бишкеке около Дома Правительства прошла акция, в которой жители требовали от властей выдать им оружие для защиты границ государства. 1 мая таджикские военные покинули территорию Киргизии.