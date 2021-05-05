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Здоровье5 мая 2021 14:39

Президент Палестины поблагодарил Путина за предоставление вакцины "Спутник V"

Глава палестинского МИД передал Лаврову письмо Аббаса российскому лидеру
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Палестины поблагодарил Путина за предоставление вакцины "Спутник V"

Президент Палестины поблагодарил Путина за предоставление вакцины "Спутник V"

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики в среду, 5 мая, в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым передал письмо президента Палестины Махмуда Аббаса лидер российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, в том числе, выражается благодарность за предоставление российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Я сегодня привез письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное президенту России Владимиру Путину. В нем президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины», - заявил глава внешнеполитического ведомства Палестины.

Кроме того, в письме затронуты темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в том числе ситуации в Палестине.

Рияд аль-Малики отметил важность переговоров с Лавровым, напомнив, что ранее встречи между президентами России и Палестины проводились ежегодно. «Но из-за эпидемии коронавируса, к сожалению, сейчас это невозможно, поэтому альтернативой являются такие встречи. Мы считаем, необходимо сохранять такую традицию, чтобы Палестина могла перенять опыт России и ее мудрость», - отметил он.

В свою очередь Лавров сообщил, что у России есть идеи по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, и заявил о готовности Москвы помочь.

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