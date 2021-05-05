«Сначала вискарь – потом извинения»: Стример Mellstroy обозначил свою позицию перед слушаниями по делу об избиении модели

Стример Mellstroy обозначил свою позицию перед слушаниями по делу об избиении модели Фото: кадр с видео

5 мая в суде начали рассматривать дело блогера Андрея Бурима, известного в сети под псевдонимом Mellstroy. Но прославился он не столько своими стримами, сколько странными поступками.

Во время одного из эфиров парень ударил лицом о стол модель. В итоге история дошла до суда.

За нанесение травм Алене Ефремовой парню грозит серьезное наказание. Защитник пострадавшей Антон Жаров отметил, что хулиган даже не извинился за свой поступок.

Сам блогер не считает скандальным стрим чем-то из ряда вон выходящим. Он приехал в суд в хорошем настроении и отметил, что будет извиняться только после того, как выпьет.

«Сейчас извинюсь. Вискаря *** (хлопну — прим. ред.) и извинюсь», - ответил блогер журналистам.

Пока мировое соглашение между сторонами не подписано, но, скорее всего, участники не достигнут компромисса в данном вопросе.

- Пройдя такие мучения и такую публичность, согласиться на то, чтобы человек слез с наказания без каких-либо последствий — нет, конечно, — цитирует Life.ru слова Жаров.

Сама история произошла в октябре 2020 года. Бурим сначала ударил девушку, а после отшвырнул на пол. Стоит отметить, что в этот момент в комнате, где велась запись, было не менее десяти человек. Дело только передали в суд.

А недавно в суде поставили точку в деле блогера Станислава Решетняка. Его приговорили к шести годам тюрьмы за смерть подруги во время стрима. Парень выгнал девушку на мороз, а когда открыл дверь, она была без сознания.