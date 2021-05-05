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Общество5 мая 2021 14:44

Российские туристы смогут подать документы на получение визы в Болгарию не раньше 17 мая 2021

В визовом центре республики отметили, что не стоит пытаться подать документы на визу заранее
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Прием документов в визовом центре Болгарии в России для выдачи виз российским туристам начнётся не раньше 17 мая текущего года. Об этом говорится в сообщении визового центра республики, где уточнили, что к этому времени должны быть согласованы все детали с Министерством иностранных дел России, а также Ростуризмом и Росавиацией.

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией», - говорится в заявлении визового центра Болгарии.

Как уточняется, российская сторона примет решение до 11 мая текущего года. Кроме того, в визовом центре отметили, что не стоит пытаться подать документы на визу заранее.