Российские туристы смогут подать документы на получение визы в Болгарию не раньше 17 мая 2021

Прием документов в визовом центре Болгарии в России для выдачи виз российским туристам начнётся не раньше 17 мая текущего года. Об этом говорится в сообщении визового центра республики, где уточнили, что к этому времени должны быть согласованы все детали с Министерством иностранных дел России, а также Ростуризмом и Росавиацией.

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией», - говорится в заявлении визового центра Болгарии.

Как уточняется, российская сторона примет решение до 11 мая текущего года. Кроме того, в визовом центре отметили, что не стоит пытаться подать документы на визу заранее.