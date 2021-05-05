Минфин РФ изучит вопрос о задолженности регионов по коммерческим кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов до 24 мая проработать вопросы о задолженности российских регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25 процентов собственных доходов. Соответствующие поручение главы правительства опубликовано на сайте кабмина.

Как говорится в поручении премьер-министра, в рамках поручения президента России Владимира Путина задолженность российских регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25 процентов собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии коронавирусной инфекции.

Подчеркивается, что проработать данные поручения Министерство финансов должно до 24 мая текущего года.