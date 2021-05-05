Мишустин утвердил список поручений по выполнению мер из послания Путина Федеральному Собранию

Мишустин дал поручения по реализации послания президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России ждёт к середине мая отчёта от Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении программы туристического кешбэка до конца года, сообщается в поручениях о реализации послания президента Федеральному собранию. Ранее сегодня, 5 мая, их утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

В списке поручений Мишустина перечислены 58 пунктов. Среди них разработка мер поддержки малообеспеченных семей с детьми, вопрос полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа, а также доклад о финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Сайт KP.ru публиковал полный текст выступления.

Программу туристического кешбэка в России запустили в 2020 году, программой уже воспользовались примерно миллион россиян, получив возврат средств в размере порядка четырех миллиардов рублей. Новый этап программы начался 18 марта 2021 года.