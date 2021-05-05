Жириновский требует отменить почти все праздничные выходные в России

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости оставить из всех существующих праздничных выходных дней в России только 1 января, День Победы и День России.

«Мы сторонники того, чтобы убрать новогодние, майские выходные. Все праздники убрать. Только 1 января, 9 мая, 12 июня - три дня, которые, как говорится, святые. Все остальное в личное пользование», - заявил политик.

По его словам, работнику должно даваться 30 календарных дней обычного отпуска, а также 15 дней - дополнительного. «Когда хотите, тогда и используйте», - добавил депутат, отметив, что лучше заменить многочисленные выходные дополнительными днями к отпуску.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в этом мае непрерывными, указав на то, что такой шаг позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что введенные дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком.