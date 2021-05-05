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В мире5 мая 2021 14:50

Причиной смерти принца Филиппа в документах указан "преклонный возраст"

Ранее королевская семья не раскрывала, что стало причиной смерти кронпринца
Ася КУЗНЕЦОВА
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Причиной смерти принца Филиппа указали преклонный возраст, сообщили СМИ

Причиной смерти принца Филиппа указали преклонный возраст, сообщили СМИ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст, сообщает издание Telegraph, ссылаясь на документы о смерти.

Лечащий врач семьи отметил в документах, что 99-летний принц Филипп не страдал от заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти. Однако всего за неделю до кончины принц Филипп перенёс операцию на сердце.

Издание Telegraph также сообщает, что в графе "род деятельности" указано "офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II".

Ранее сайт KP.ru публиковал биографию принца, рассказывал о его семье и личной жизни до свадьбы с королевой Елизаветой.

Также KP.ru поговорил с участниками визита принца Филиппа в Большехехцирский заповедник Хабаровска. Поездка состоялась в 1997 году. На сайте также опубликованы архивные фото визита принца в российскую тайгу.