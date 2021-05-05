Регина Тодоренко попала в больницу

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больнице. Об этом она сама рассказала в своём Instagram-аккаунте.

- Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице, - написала Тодоренко в stories, не сообщая о причинах госпитализации.

Позже Тодоренко заявила, что с ней "всё хорошо".

В конце апреля сайт KP.ru рассказывал о ещё одной госпитализации актрисы Светланы Светличной с подозрением на инсульт. Также на сайте рассказывали о состоянии здоровья актрисы Алисы Френдлих, которая с конца 2020 года боролась с тяжёлыми последствиями заражения коронавирусом. Болезнь тянулась почти два месяца, у народной артистки СССР было поражено 90% лёгких, а в начале госпитализации в Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова она пережила цитокиновый шторм и осложнения на сосуды.