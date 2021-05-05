Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза

ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в Евросоюз иностранным госкомпаниям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям и иностранным бизнесменам доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Это касается тех организаций, которые получают крупные иностранные госдотации. Заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер сообщила об этом предложении во время брифинга, посвящённого доработке Промышленной стратегии ЕС.

- В ЕС очень жёсткие нормы предоставления государственной помощи, поэтому мы должны защитить европейский рынок <...> Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам. Если они утаят от нас информацию или предоставят неверные данные, они будут лишены возможности принимать участие в сделке, - рассказала журналистам Вестагер.

При этом еврокомиссар во вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, что Еврокомиссия остаётся открытой для всех компаний, но стремится защитить рынок от чрезмерного влияния иностранных субсидий.