Президент Киргизии отправил в отставку правительство республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ «О кабинете министров Кыргызской Республики», и нынешний состав правительства республики считается ушедшим в отставку. Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно представленному сообщению, Конституцией Киргизии, принятой референдумом 11 апреля, устанавливается президентская форма правления, а также новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти. Своим указом глава Киргизии преобразовал правительство страны в кабинет министров.

«Глава государства, принимая во внимание, что правительство Киргизии считается ушедшим в отставку, постановил преобразовать правительство в кабинет министров. Кабинет министров Киргизии считается правопреемником правительства», - сообщили в пресс-службе.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования в среду, 5 мая.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 5 мая, президент Киргизии подписал новую Конституцию республики, принятую на референдуме 11 апреля. Церемония прошла в государственной резиденции «Ала-Арча». Её транслировали в прямом эфире.