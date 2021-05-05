Меркель о планах после отставки: немного высплюсь и погуляю на природе

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на сегодняшний день у нее нет времени для того, чтобы обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства, но она планирует сделать это после ухода в отставку.

Как отметила глава немецкого правительства, работа требует от нее многого в период пандемии коронавирусной инфекции. «Поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после», - отметила она.

По ее словам, после выхода в отставку первым делом она немного выспится, немного прогуляется на природе и подумает, чем конкретно хочет заниматься дальше. «Я с нетерпением жду этого, но пока я буду делать с удовольствием свою работу», - заявила немецкий канцлер в ходе мероприятии, посвященного 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

Напомним, на сегодняшний день Христианско-демократический союз возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на данной должности Меркель. Сама канцлер ФРГ не собирается идти на следующий срок. В конце апреля, после более шести часов споров и дискуссий в ночь на вторник, 20 апреля, члены федерального правления ХДС Германии большинством голосов поддержали кандидатуру председателя партии Армина Лашета в качестве претендента на должность главы немецкого правительства.