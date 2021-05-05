Опрос: украинцы считают Зеленского и Бойко главными претендентами на пост президента

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко являются главными фаворитами на пост президента страны. Об этом стало известно из итогов опроса "Украинской социологической группы".

Согласно исследованию, Зеленский набрал бы 23,8% голосов, Бойко - 18,2%. На третьем расположился Петр Порошенко (17,4%). Далее идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 12,4% голосов.

Также в результате выборов в Верховную Раду больше всего голосов набрала бы партия "Слуга народа" - 21,2% голосов. Второе место заняла бы ОПЗЖ с 18,5%. На третьем месте расположилась бы "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 16,6%

Ранее опрос социологического центра Socis показал, что большинство граждан Украины считают действующего президента страны Владимира Зеленского дилетантом. Участники исследования отвечали на вопрос "Как ы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?". 57,1% респондентов выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская".