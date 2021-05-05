Вице-премьер РФ сравнил прекращение Украиной подачи воды в Крым с геноцидом

Марат Хуснуллин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал несправедливым прекращение Украиной подачи воды в Крым, сравнив политику Киева с геноцидом.

«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», - заявил российский вице-премьер, находящийся в Крыму с рабочей поездкой.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что действия украинских властей можно расценивать как геноцид. Хуснуллин согласился с такой оценкой. «Геноцид, да, поддерживаю», - отметил он.

Хуснуллин уточнил, что Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону будет необходимо искать новые источники водоснабжения, отметив, что среди вариантов для обеспечения полуострова водой рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, а также опреснение морской воды. Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов, снижение потерь и совершенствования системы учета.

Напомним, накануне бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что остановка поставок воды в Крым является способом «реально давить на Россию в вопросе "деоккупации"». Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал такие заявления «хайпом», отметив, что они идут вразрез с реальным положением дел на полуострове.

Как писал сайт kp.ru, власти Крыма определили всех виновных в организации водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова и потребовали от Следственного комитета возбудить против них уголовные дела.