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Политика5 мая 2021 15:41

Пушков высмеял инициативу признать Украину главным союзником США

Сенатор назвал украинского депутата "клоуном из Рады"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сенатор Алексей Пушков высмеял предложение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко присвоить Украине звание главного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО.

Парламентарий назвал Гончаренко "клоуном из Рады", который недавно был выгнан с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

- Это и есть цвет нынешнего украинского правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада", — написал Пушков у себя в Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о необходимости вступлении Киева в Североатлантический альянс, отметив, что такие действия станут шагом к его окончательной утрате Донбасса. Он заявил, что сегодня в Киеве "слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи".