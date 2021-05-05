Пушков высмеял инициативу признать Украину главным союзником США

Сенатор Алексей Пушков высмеял предложение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко присвоить Украине звание главного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО.

Парламентарий назвал Гончаренко "клоуном из Рады", который недавно был выгнан с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

- Это и есть цвет нынешней украинской правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада", — написал Пушков у себя в Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о необходимости вступлении Киева в Североатлантический альянс, отметив, что такие действия станут шагом к его окончательной утрате Донбасса. Он заявил, что сегодня в Киеве "слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи".