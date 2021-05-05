Египет рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией в течение месяца Фото: Иван ВИСЛОВ

Каир рассчитывает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта будет принято в течение текущего месяца. Об этом сообщил глава Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб.

«Мы ждем российских туристов и рассчитываем, что решение о возобновлении прямого авиасообщения будет принято в течение месяца», - приводит его слова агентство ТАСС.

Диаб отметил, что Египет сейчас работает над «целенаправленными шагами» по привлечению российских туристов, в том числе рекламные кампании, чтобы добиться увеличения туристического потока в следующем году.

«Со своей стороны мы готовы обеспечить безопасность российских туристов», - добавил он.

Напомним, 23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси договорились о возобновлении чартерных рейсов. Чартеры откроют российским туристам в ближайшее время. Как отмечалось, скорее всего, это произойдет во второй половине мая. Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср заявил, что египетские курорты готовы принимать россиян.