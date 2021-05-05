Испания возобновит выдачу виз в Москве с 12 мая 2021 года

Испанский официальный визовый центр в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая 2021 года. Об этом сообщает сайт генконсульства Испании в столице России.

- Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр, — гласит текст сообщения.

Также сообщается, что пока действуют ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, россияне не смогут попасть в Испанию и другие страны Евросоюза и Шенгенской зоны. Сами визы начнут выдавать с 1 июня 2021 года.

В начале года представитель Еврокомиссии опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о подготовке изменений в визовой политике. Авторы некоторых публикаций утверждали, что визы планируется выдавать лишь на основании прививок, сделанных вакцинами, одобренными в Евросоюзе.