В Чехии считают, что Россия была готова к заявлениям о взрывах во Врбетице

Глава военной разведки Чехии считает, что Россия была готова к заявлениям о взрывах во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун считает, что в России знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах оружия в чешской Врбетице в 2014 году и заблаговременно начала распространять в интернете информацию, ставящую под сомнение данную версию.

По его словам, «пророссийская кампания», которая ставит под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве еще до того, как премьер Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек заявили об этом инциденте

Бероун назвал это свидетельством, что в России заранее знали о наличии у Чехии «доказательств» о якобы участии российских спецслужб в организации взрывов на складах в чешской Врбетице.

«Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как (руководители кабмина) проинформировали общественность об этом инциденте», - заявил генерал в интервью изданию Hospodá ské noviny, добавив, что «россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию».

Напомним, Прага сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Позже президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности российских разведчиков к инциденту во Врбетице. Однако, как он отметил, нужно дальше расследовать инцидент. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело могут приостановить, если не удастся допросить подозреваемых. Однако первый вице-премьер сообщил, что местные правоохранительные органы рассматривают «российскую версию» инцидента во Врбетице как единственную возможную.