Меркель объяснила поддержку роста военных расходов Германии до 2% ВВП

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что среди масштабных вызовов, стоящих перед трансатлантическими партнерами, есть изменение сил в мире, сформировавшихся из-за «частично очень агрессивного поведения России».

По ее словам, только совместно с американскими партнерами Германия может эффективно участвовать в глобализации, и становится «гораздо сильнее», если разделяет общие позиции.

«Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России», - сказала немецкий канцлер, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», организованном фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

Меркель также сообщила, что приверженность Германии цели повышения расходов на оборону до 2 процентов от национального ВВП «во многом связано с обороной в направлении России».