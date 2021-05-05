В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительство в еде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая в рамках борьбы с чрезмерным потреблением еды и большим количеством пищевых отходов будут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания. Как следует из текста соответствующего закона, таким образом гражданам будут прививать привычку умеренности и бережливого отношения к еде.

«Запрещается производить, публиковать и распространять программы, аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание», - говориться в тексте закона.

Средства массовой информации должны пропагандировать принятый закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, соответствующие нормативные акты и стандарты.

При отказе СМИ внести изменения или «при наличии отягчающих обстоятельств», ответственные будут оштрафованы на сумму от 10 тысяч юаней до 100 тысяч юаней (от 1,5 тысячи долларов до 15 тысяч долларов), а также в их отношении может быть выдано предписание о приостановке соответствующую деятельность.