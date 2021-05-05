«Победа» возобновит рейсы из Москвы в Рим с 12 июня 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Лоукостер «Победа» планирует возобновить полеты из Москвы в Рим с 12 июня текущего года. Компания уже открыла продажу билетов на данные рейсы, говорится в заявлении лоукостера.

Уточняется, что полеты возобновятся из московского аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю - по субботам. «Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан)», - напоминают в сообщении.

На сегодняшний день регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут приобрести только определенные группы граждан.

Напомним, накануне Италия сообщила, что возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Позже Генконсульство страны заявило, что начнет обновлять россиянам туристические визы с 3 мая, уточнив, что срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня текущего года. При этом в диппредставительстве обратили внимание, что срок выдачи виз может достигать десяти рабочих дней