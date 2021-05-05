Губернатор Василий Орлов: «Еще одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области»

Еще одного амурского тигра выпустят на волю на территории Амурской области в середине мая. Двухлетнюю тигрицу Санду привезут из Приморья, где она сейчас проходит реабилитацию, и отпустят на свободу, сообщил 5 мая губернатор Амурской области Василий Орлов. Решение о том, что Санда готова к жизни в естественной среде обитания, приняли эксперты Центра «Амурский тигр» вместе представителями Управления по охране животного мира Приморского края и Приамурья.

Сейчас на территории Амурской области обитают три или четыре амурских тигра. Они живут в лесах и сторонятся человека. Экологи надеются, что Санда принесет потомство, и популяция редких животных будет увеличиваться.

- Ещё одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области. Надеюсь, краснокнижное животное у нас приживется, не уйдет из региона, а затем обзаведется потомством, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Радует, что эксперты считают нашу Амурскую область подходящей территорией для обитания редкого хищника. Это значит, что экология региона, а также численность животных в наших лесах, на которых будет охотиться тигр, не вызывают у специалистов никаких опасений.

Глава региона рассказал, что вопиющий случай убийства браконьерами амурского тигра в сентябре прошлого года не останется безнаказанным. Губернатор следит за судебным процессом и держит это дело на личном контроле.

- Амурским охотникам хотелось бы напомнить об осторожности и уголовной ответственности, предусмотренной за убийство краснокнижных животных. Браконьеры, от рук которых в прошлом году погиб тигр Павлик, сейчас находятся под судом. Это уголовное дело я контролирую лично, - подчеркнул глава Приамурья.

Юную Санду в мае прошлого года спасли люди. Тигрице тогда было девять-десять месяцев, она была сильно истощена. Оголодавшее животное вышло к людям. Дикую кошку отловили возле села Горноводное Приморского края и поместили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Сейчас, спустя год, Санда восстановила силы и, по мнению экспертов, готова к возвращению в дикую природу.

Перед переездом в Амурскую область Санду еще раз осмотрят ветеринары. Для этого ей дадут снотворные препараты, и большую часть пути тигрица проспит, так как смена места жительства – большой стресс для дикого животного. На Санду наденут ошейник с GPRS-датчиком, поместят в специальную клетку и отвезут в Приамурье.

Амурский тигр занесен в Красные книги России и мира. Это самый крупный подвид тигра на планете. В нашей стране хищник обитает в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным на 2015 год, численность популяции амурских тигров в России составляет 540 особей.