Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Надзорный совет компании Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram, однако отметил, что правила соцсети не позволяют делать это бесконечно. Соответствующее решение совета было опубликовано в среду, 15 мая.

«Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы», - говорится в решении.

Напомним, еще когда Трамп занимал пост главы Белого дома Twitter принял решение на постоянной основе закрыть доступ к аккаунту по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь Трамп на странице аккаунта штаба написал о том, что их «не заставят замолчать», после такого заявления соцсеть заблокировала и аккаунт штаба. Примеру компании последовал Facebook.

Как писал сайт kp.ru, накануне экс-президент США запустил сайт для обращений к своим сторонникам, незадолго до этого была создана еще одна такая интернет-платформа.