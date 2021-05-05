Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в 10 раз увеличил выплаты для героев ВОВ

В преддверии Дня Победы все ветераны Хабаровского края получил праздничные выплаты из регионального бюджета. В этом году по распоряжению врио губернатора региона Михаила Дегтярева помощь героям Великой Отечественной войны была увеличена в 10 раз. Если в прошлом году, на 75-летие Победы участники боевых сражений получили по тысяче рублей, то в этом году — уже 10 тысяч рублей.

Областные власти постарались избавить ветеранов от лишних хлопот: выплата приходит автоматически, на счет получателя.

- Главное идти заполнять документы на выплату не пришлось, просто денежки прилетели, и всё, - рассказал 94-летний участник Великой отечественной войны Анатолий Красноногов.

На войну Анатолий Александрович ушел в 1943 году, даже не закончив десятый класс. Выучился на артиллериста в Амурской области, воевал на Дальневосточном фронте. За мужество и отвагу Красноногова наградили 26 медалями.

Подвиги наших ветеранов необходимо помнить всегда, и чтить их заслуги не только накануне Дня Победы, считает врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

- Выплаты нужно не только увеличить, но и поступать ветеранам они должны не круглым датам, а на постоянной основе, - подчеркнул глава Хабаровского края.

Всего на выплаты ветеранам ко Дню Победы Минсоцзащиты края уже перечислило почти 64 миллиона рублей. Материальная поддержка дошла до 98% получателей. По словам представителей соцзащиты, до 9 мая обещанные деньги получат абсолютно все.

По 10 тысяч рублей получил 351 житель Хабаровского края. Это участники боевых сражений, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, а также вдовы героев отдавших жизни за Победу в войне с Финляндией, фашистской Германией и Японией.

Кроме того, по 3 тысячи рублей в подарок ко Дню Победы получили еще 1817 ветеранов - труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Еще 54 734 человека - дети военного времени - получили в подарок по тысяче рублей.

- Таким образом, в 2021 году часть выплат увеличилась в три и в десять раз, - сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.