Опрос: почти у 90% россиян есть родственники-участники Великой Отечественной войны

Родственники большинства россиян были участниками Великой Отечественной войны. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, у 88% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. 43% из опрошенных знают об этом из рассказов близких или семейных архивов. 38% не знакомы с деталями, еще 7% не имеют вообще никакой информации об их участии. 5% респондентов сообщили, что их родные не участвовали в ВОВ, 6% затруднились ответить.

Лучше всего военную историю семьи знают граждане в возрасте от 60 лет — 56%. Реже всего оказались знакомы с такой информацией россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, запрещающий публично сравнивать действия и цели СССР с действиями и целями нацистской Германии. Кроме того, предложено запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами, а также при освобождении европейских стран.