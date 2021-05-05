Правительство одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу

Правительство России постановило одобрить и представить главе государства предложение о денонсации договора по открытому небу (ДОН).

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации в среду, 5 мая.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не станет выходить из Договора по открытому небу, если в соглашение вернется Вашингтон. По его словам, договор близок к развалу, а «односторонних уступок от России ждать не следует», и «при сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая».

Напомним, в конце прошлого года США вышли из ДОН, после чего Россия тоже заявила о намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Штатам.