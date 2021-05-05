МИД ФРГ: минские соглашения — путеводная нить урегулирования ситуации в Донбассе

В министерстве иностранных дел Германии считают, что соблюдение минских соглашений является основой для урегулирования конфликта в Донбассе.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, так в ведомстве прокомментировали заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости изменения формата переговоров.

- Германия вместе с Францией по-прежнему прилагает усилия в нормандском формате, с тем чтобы достигнуть дальнейшего прогресса в реализации решений саммита в Париже. Путеводной нитью в наших усилиях остается полная реализация минских соглашений, — заявил источник.

Напомним, ранее Леонид Кравчук сообщил, что будет просить о выходе из минского формата. Он отметил, что "без выполнения первого вопроса" невозможно выполнение "второго вопроса и далее". Кравчук также заявил о необходимости усовершенствования механизма воздействия на нарушения режима прекращения огня.