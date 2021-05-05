Чехия вынесет свои подозрения по делу о Врбетице в отношении России на неофициальный саммит ЕС

Чехи намерена вынести свои подозрения по делу о взрывах во Врбетице в отношении России на неофициальный саммит Евросоюза, который пройдет 8 мая в Порту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

- Чехия намерена вынести на обсуждение неформальной встречи лидеров ЕС вопрос о подрывных действиях России во Врбетице, — сообщил источник.

Напомним, в апреле 2021 года Прага сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Ранее глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в России знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах оружия в чешской Врбетице в 2014 году и заблаговременно начала распространять в интернете информацию, ставящую под сомнение данную версию.