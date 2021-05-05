Постпред РФ в ООН обвинил украинских националистов в нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты сражаются вместе с военными и часто нарушают режим прекращения огня в Донбассе.

- Там действует бесчисленное множество бригад, батальонов, других вооруженных формирований, которые действуют против тех украинцев, которые не разделяют их преступные ценности, — заявил российский постпред.

Он добавил, что украинские националисты в Донбассе сражаются наравне с армией Украины, нарушают режим прекращения огня, обстреливая гражданских, "включая женщин и детей".

Ранее представители Донецкой Народной Республики заявили, что украинская сторона начала жаловаться миссии ОБСЕ на несуществующие обстрелы. Донецк потребовал от Украины прекратить намеренно подавать зеркальные жалобы, заверив, что соблюдает меры по соблюдению перемирия.