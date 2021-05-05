Большинство россиян одобрили уголовное наказание за публичное оскорбление ветеранов

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 64% россиян одобряют предложение депутатов Государственной думы приравнять оскорбление ветеранов ВОВ к оправданию преступлений нацистов.

Не согласны с инициативой 28% респондентов. Наибольшим одобрением эта идея пользуется среди граждан 45-59 лет (69%), 60 лет и старше (67%).

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов. В Уголовном кодексе России вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, а также к ветеранам ВОВ. Это преступление повлечет штраф на сумму до трех миллионов, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы до трех лет. Если преступление совершено с использованием интернета или средств массовой информации, то штраф вырастет до 2-5 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.