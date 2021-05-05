Bloomberg: страны G7 выступили за предсказуемые и стабильные отношения с Россией

Главы министерств иностранных дел стран "большой семерки", куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике.

Согласно тексту документа, главы ведомств считают, что Россия якобы угрожает международному порядку.

- Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации, — гласит текст коммюнике.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений. Он отметил, что США предпримет ответные меры, если Россия "решит действовать безрассудно или агрессивно".