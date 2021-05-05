В России заключенным увеличат число свиданий и телефонных звонков

Согласно Концепции развития УИС до 2030 года, подозреваемым, обвиняемым или заключенным хотят увеличить число свиданий с родными и телефонных звонков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

- В целях обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС… предполагается принятие дополнительных мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, увеличение количества посылок, разрешенных к получению, — гласит текст документа.

Также планируется увеличить число телефонных разговоров, оптимизировать перечень разрешенных товаров и продуктов, а также упростить передачу книг. Кроме того, планируется увеличить "приватность" санузлов в тюрьмах.

В конце 2020 года правозащитники выступили за то, чтобы дать возможность заключенным чаще мыться в условиях пандемии коронавируса. С таким предложением к ФСИН обратилась член Совета по правам человека Ева Меркачева.