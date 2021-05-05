TikTok в России грозит еще один штраф

В мировой суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети TikTok. Сервис не удалил запрещенный в России контент.

- В 422 участок поступил протокол в отношении TikTok по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Компании грозит штраф до 4 млн рублей. Рассмотрение протокола назначено на 27 мая, — приводит сообщение пресс-службы Таганского суда ТАСС.

Ранее поступила информация, что Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Кроме того, дополнительный штраф в размере 20 миллионов рублей могут назначить Google и Facebook. На компании в суд поступило по пять протоколов, по каждому из которых грозит штраф до 4 миллионов рублей.