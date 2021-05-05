Военный эксперт назвал цель военных учений НАТО Defender Europe 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин назвал настоящую цель широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021. По его мнению, страны-участники намерены «приблизить военную структуру к российским границам».

Сам старт учений Андрей Кошкин связывает со сменой команды в Белом доме США.

- Мы должны понимать, что предыдущий президент США Дональд Трамп и его команда не обращали внимание на европейских союзников... Произошла смена команды: руководитель Госдепа Энтони Блинкен сказал, что надо оживить работу НАТО, особенно против России, - отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Андрея Кошкина, у учений есть еще одна цель, помимо переброски вооружения – это увеличить военные бюджеты и «передать России артиллерийский привет».

- Идет очень большая переброска войск из Северной Америки... Мы столкнулись с широкоформатными учениями, задача которых - приблизить военную структуру к российским границам, - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что США, Норвегия и Канада станут участниками европейской военной программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, сообщает ФАН.